Apple TV+ a déjà annoncé Star City qui sera un spin-off de la série For All Mankind. Aujourd’hui, à l’occasion du Comic-Con de San Diego, Ronald D. Moore, le créateur de For All Mankind, partage quelques détails.

De base, For All Mankind raconte l’histoire selon laquelle l’Union soviétique a posé le pied sur la Lune avant les États-Unis et où la course à l’espace se poursuit. Star City sera centrée sur le programme spatial de l’Union soviétique.

En ce qui concerne les détails, Ronald D. Moore révèle que la saison 5 de For All Mankind est actuellement en tournage et que Star City sortira après. Il ne communique cependant pas une date de sortie. De plus, il faut s’attendre à ce que l’espionnage joue un rôle important. Cela s’explique par la forte implication du KGB dans le programme spatial russe.

Apple TV+ semble en tout cas avoir confiance, puisque le spin-off a été imaginé pour durer sur plusieurs saisons. En outre, le scénario est toujours en cours d’écriture et il devrait y avoir des sauts dans le temps dans la série.

Le dernier point évoqué est la langue. Le créateur ne pense pas qu’ils vont tourner toute la série en russe.

Voici comment Apple présentait Star City lors de l’annonce en avril :