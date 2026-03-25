Apple TV continue d’exploiter sa franchise For All Mankind avec Star City, une nouvelle série dérivée qui revient aux origines de la célèbre uchronie spatiale. Alors que la série For All Mankind a progressivement posé son récit sur des décennies, ce nouveau projet remonte au cœur des années 1960 et change de point de vue puisque l’histoire se raconte désormais depuis l’Union soviétique, derrière le rideau de fer.

Une uchronie qui repart au début de la course à la Lune

Le teaser, volontairement minimaliste, installe une ambiance tendue faite de secrets d’État, de pression politique et de prouesses technologiques. La série semble vouloir montrer l’envers d’un exploit spatial présenté ici comme une victoire nationale, avec tout ce que cela implique de paranoïa, de surveillance et de rivalités internes. Apple promet une série rythmée, plus proche du thriller d’espionnage que du pur récit épique d’exploration spatiale.

Date de sortie et casting : ce que l’on sait déjà

Star City débutera sur Apple TV le 29 mai avec deux épisodes pour commencer. La distribution réunit notamment Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin et Agnes O’Casey.

L’annonce du lancement prochain d’une nouvelle série intervient juste après la confirmation d’une 6ème et dernière saison pour For All Mankind ; une façon comme une autre de lier deux visions du futur… et du passé. Reste à voir si ce retour en arrière assumé séduira autant que la fresque originale…