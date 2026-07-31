Apple va proposer l’iPhone Air 2 au début de 2027, mais quelles seront ses nouveautés ? Aujourd’hui, l’analyste Jeff Pu a partagé quelques informations venant de ses sources.

Les nouveautés à venir pour l’iPhone Air 2

L’une des nouveautés de l’iPhone Air 2 serait une Dynamic Island plus petite. De précédentes rumeurs ont déjà suggéré que ce sera la même chose pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro qui arriveront en septembre. L’iPhone Air 2 aurait donc le droit à la même nouveauté, ce qui permettra d’avoir (un peu) plus de surface exploitable sur la partie supérieure de l’écran. D’ailleurs, l’écran ferait toujours 6,55 pouces.

Sous le capot, le smartphone embarquerait la puce A20 Pro gravée en 2 nm. Elle aussi fera ses débuts sur les iPhone 18 Pro et doit améliorer les performances, en plus de proposer des améliorations au niveau de l’autonomie. Apple proposerait également 12 Go de RAM, à l’instar du modèle actuel, un pourtour en titane et le modem C2. L’iPhone Air existant dispose du modem C1X.

Pour ce qui est de la puce A20 Pro en particulier, Apple va utiliser le système Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Cette méthode permet d’intégrer directement des composants comme le SoC (système sur puce) et d’avoir la RAM sur le côté du processeur plutôt qu’au-dessus. L’idée est d’améliorer les performances générales.

Comme dit précédemment, Apple lancera l’iPhone Air 2 au début de 2027. Le smartphone sera rejoint par les iPhone 18 et iPhone 18e. Quant aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ils arriveront en septembre 2026 aux côtés de l’iPhone Ultra pliable.