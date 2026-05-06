L’iPhone 18 Pro se retrouve au centre d’une nouvelle fuite sur la Dynamic Island, avec celle-ci qui est plus petite que le format actuel. Mais la fuite du jour reste incertaine pour le moment.

Une nouvelle image CAD de l’iPhone 18 Pro circule sur X/Twitter via @earlyappleleaks, avec la promesse d’une Dynamic Island plus petite. Le problème, c’est que la fuite vient d’un compte encore trop récent pour transformer à lui seul un rendu en indice solide.

Le visuel ne sort pas non plus de nulle part. Le même leaker avait déjà diffusé l’image d’un prototype supposé montrer une Dynamic Island réduite, avec ce qui ressemblait à un capteur Face ID visible sous l’écran, une configuration qui irait logiquement dans le sens d’un allègement de la découpe.

Mais la vraie tendance des derniers mois suggère qu’Apple ne changera rien pour les modèles de cette année. Entre les scénarios d’une Dynamic Island conservée, réduite ou totalement remplacée par un poinçon, l’iPhone 18 Pro ressemble surtout à un produit autour duquel plusieurs pistes techniques ont circulé en parallèle.

Dynamic Islande plus petite ou identique ?

Les rumeurs les plus crédibles penchent pour une solution intermédiaire. Mark Gurman de Bloomberg et plusieurs leakers sur Weibo ont déjà avancé l’idée d’une Dynamic Island plus discrète, sans aller jusqu’à sa disparition complète.

Ce scénario a toutefois un précédent. Une réduction comparable avait déjà été annoncée pour l’iPhone 17 Pro, avant que le modèle final conserve exactement le même format.

À l’inverse, le leaker Digital Chat Station a précédemment affirmé qu’aucune réduction n’est prévue sur l’iPhone 18 Pro et que le vrai changement attendrait l’iPhone 19. Deux hypothèses restent donc ouvertes : Apple a testé un Face ID plus discret avant de repousser cette évolution ou bien une partie des fuites a mal identifié les éléments réellement déplacés sous l’écran.

La réponse ne tardera plus très longtemps. Apple doit présenter l’iPhone 18 Pro à l’automne 2026 avec son premier iPhone pliable, tandis que l’iPhone 18 standard attendra le début de 2027 dans le cadre d’un nouveau calendrier de lancement en deux temps.