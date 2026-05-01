L’iPad 12 ne devrait pas arriver avant plusieurs mois si l’on se base sur une déclaration de Kevan Parekh, le directeur financier d’Apple. Un lancement plus tard dans l’année reste possible avec un enjeu central : proposer enfin Apple Intelligence à l’iPad d’entrée de gamme.

Pas d’iPad 12 pour le moment

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Kevan Parekh a déclaré :

Nous prévoyons que le chiffre d’affaires total de l’entreprise pour le trimestre de juin augmentera de 14 à 17 % par rapport à l’année précédente, ce qui tient compte de nos meilleures estimations concernant les contraintes d’approvisionnement. En ce qui concerne l’iPad, il faut garder à l’esprit que nous sommes confrontés à une comparaison difficile, étant donné le lancement l’année dernière de l’iPad équipé de la puce A16.

Cette précision suffit à déplacer le calendrier. Si un iPad 12 devait sortir d’ici au 27 juin (date à laquelle le trimestre fiscal en cours se terminera), ce discours sur une base de comparaison défavorable serait beaucoup moins logique.

D’ailleurs, cela confirme d’une certaine façon que la WWDC 2026, prévue du 8 au 12 juin, ne sera pas l’occasion pour Apple de présenter son iPad 12. Apple laisse donc son iPad d’entrée de gamme inchangé pendant tout le trimestre en cours. Il faudra attendre au minimum juillet.

Apple Intelligence reste la vraie mise à niveau

Le sujet principal autour de l’iPad 12 n’est pas un nouveau design, mais l’arrivée d’Apple Intelligence sur le modèle le moins cher de la gamme. Aujourd’hui, l’iPad de base équipé d’une puce A16 reste à l’écart des outils d’intelligence artificielle d’Apple, alors qu’ils sont déjà sur les autres iPad comme l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro.

Pour ce qui est du processeur, deux rumeurs circulent. Une première rumeur évoque un iPad 12 avec la puce A18, tandis qu’une fuite parle de la puce A19. Dans tous les cas, les deux options permettraient de rendre l’appareil compatible avec Apple Intelligence.

Pour le reste, il ne faut pas s’attendre à grand chose. Aucun changement de design n’est attendu.