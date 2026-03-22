L’iPad 12, à savoir la tablette la moins chère de la gamme d’Apple, n’a pas figuré parmi les annonces du mois, mais Mark Gurman de Bloomberg confirme que le produit reste attendu pour 2026 et peut-être bien pour le premier semestre. La fenêtre de lancement pointe vers avril, avec un possible glissement en mai selon les aléas de la chaîne d’approvisionnement.

Bientôt la disponibilité de l’iPad 12

L’élément déclencheur pour la sortie de l’iPad 12 serait iOS 26.4, dont la version finale devrait sortir d’ici la fin du mois après avoir atteint le stade de release candidate la semaine dernière. La mise à jour de l’iPad de base était inscrite sur la feuille de route d’Apple dans ce cycle précis.

L’évolution principale est un remplacement de la puce A16, issue des iPhone 14 Pro, par l’A18 des iPhone 16. Le gain de performance est réel, mais l’enjeu principal est ailleurs : l’A18 est la première puce de l’iPad d’entrée de gamme compatible avec Apple Intelligence, faisant de cet appareil l’un des derniers de la gamme à rejoindre l’écosystème IA d’Apple.

La compatibilité arrivera toutefois dans un premier temps avant les fonctionnalités de Siri les plus attendues, que Gurman situe dans iOS 26.5 ou iOS 27. Des rumeurs évoquent également l’intégration du modem maison C1 et de la puce réseau N1, sans confirmation solide à ce stade. Pour le reste, l’iPad 12 ne changera pas de forme : c’est une mise à jour de puce, ni plus ni moins.

À noter qu’une précédente rumeur avait fait état de la puce A19 et non de l’A18 pour l’iPad 12. Mais il y a davantage d’indices suggérant que ce sera finalement l’A18.