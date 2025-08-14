L’iPad 12, à savoir la prochaine tablette d’entrée de gamme d’Apple, aura le droit à la puce A18. Cela va notamment permettre d’avoir le support d’Apple Intelligence.

Apple Intelligence va débarquer sur l’iPad 12

Apple a fait une gaffe aujourd’hui rendant public du code qui aurait dû rester privé. Cela a permis d’avoir de nombreuses fuites, comme l’en témoignent nos différents articles tout au long de la journée. Et voilà qu’une nouvelle fuite s’ajoute à la liste : l’iPad 12 (qui a pour noms de code J581/J582) aura la puce A18. Celle-ci équipe déjà les iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16e.

En comparaison, l’iPad 11 dispose de la puce A16. Il faut donc s’attendre à un gain au niveau des performances. L’A16 était la puce utilisée dans les iPhone 14 Pro et Pro Max, qui a ensuite été présente dans les iPhone 15 et 15 Plus.

Comme dit précédemment, la puce A18 permettra à l’iPad de 12e génération de supporter Apple Intelligence. La raison est que l’intelligence artificielle d’Apple nécessite au moins la puce A17 Pro. Et comme l’iPad d’entrée de gamme existant a l’A16, ça bloque. Il fut d’ailleurs surprenant de voir Apple lancer un nouveau produit n’étant pas compatible avec son IA. Mais cela va changer avec la prochaine génération.

Si l’on s’en tient à de précédentes fuites, l’iPad 12 devrait voir le jour au printemps 2026. Il ne faudrait pas s’attendre à un changement de design, les modifications auraient surtout lieu sous le capot.