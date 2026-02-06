Apple prépare une mise à niveau pour son iPad d’entrée de gamme. Selon Macotakara, le futur iPad 12 va délaisser la puce A16 de son prédécesseur (sorti en mars 2925) au profit du processeur A18. Cette montée en puissance vise un objectif précis : rendre l’iPad le moins cher compatible avec Apple Intelligence.

Apple Intelligence grâce à la puce A18

Pour prendre en charge ces nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, la tablette verrait également sa mémoire vive augmenter, passant de 6 Go sur l’iPad 11 à 8 Go de RAM cette fois-ci. Cette évolution matérielle est indispensable pour faire tourner les nouveautés logicielles à venir, notamment les capacités avancées de Siri dévoilées à la WWDC 2024 et les fonctionnalités de chatbot intégrées à iPadOS 27, dopées par l’intégration de Google Gemini.

Si les entrailles de la machine sont revues à la hausse, l’extérieur devrait rester identique. L’iPad 12 conserverait le châssis et le design global de l’iPad 11. Cette stratégie permet à Apple de concentrer ses efforts sur la puissance de calcul sans bouleverser sa chaîne de production.

Ce lancement doit s’inscrire dans un printemps riche en annonces. Apple travaille parallèlement sur un rafraîchissement de l’iPad Air qui héritera de la puissante puce M4. D’autres modèles sont également évoqués pour le courant de l’année, dont un iPad mini équipé pour la première fois d’un écran OLED.