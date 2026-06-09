Un Mac reste une machine fiable, mais cela ne veut pas dire qu’il peut être utilisé sans protection supplémentaire. Entre les fichiers téléchargés, les applications installées au fil du temps, les connexions réseau en arrière-plan et les réseaux Wi-Fi publics, les occasions d’exposer ses données ou de ralentir son système ne manquent pas.

C’est précisément pour répondre à ces usages quotidiens qu’Intego propose Intego ONE, une suite de sécurité pensée pour macOS. Elle regroupe dans une seule application plusieurs outils complémentaires : antivirus, pare-feu intelligent, nettoyage du Mac avec SmartClean et VPN dans la formule la plus complète.

À l’occasion de son lancement, Intego ONE profite actuellement d’une remise de 25 %, appliquée directement lors du paiement.

Une solution conçue pour les utilisateurs de Mac

Intego fait partie des acteurs historiques de la cybersécurité sur Mac. Depuis 1997, l’éditeur concentre son expertise sur l’écosystème Apple, ce qui lui permet de proposer une approche adaptée aux usages de macOS plutôt qu’une solution générique simplement portée sur Mac.

Avec Intego ONE, cette approche prend la forme d’une application centralisée. L’utilisateur n’a pas besoin de jongler entre plusieurs logiciels pour vérifier la sécurité de son ordinateur, surveiller les connexions réseau, nettoyer les fichiers inutiles ou activer une protection supplémentaire sur Internet.

Une défense active contre les menaces

Le module antivirus d’Intego ONE assure une protection en temps réel. Son rôle est de repérer les menaces dès qu’elles apparaissent, notamment lors du téléchargement de fichiers, de l’installation d’applications ou de l’ouverture de contenus provenant d’Internet.

Virus, logiciels malveillants, spywares et adwares font partie des risques ciblés. L’idée est d’intervenir avant que ces éléments ne puissent nuire au système, perturber l’utilisation du Mac ou accéder à des informations personnelles.

La protection fonctionne en arrière-plan, mais elle ne prive pas l’utilisateur de contrôle. Il reste possible de lancer une analyse manuelle quand on le souhaite, par exemple après avoir récupéré un fichier sensible, installé une nouvelle app ou simplement pour effectuer une vérification ponctuelle.

Un pare-feu pour garder la main sur les connexions

De nombreuses applications communiquent avec Internet sans que l’on y prête toujours attention. La plupart du temps, ces échanges sont légitimes. Mais dans certains cas, il peut être utile de savoir quelles apps utilisent le réseau et de limiter les connexions qui semblent inhabituelles.

Le pare-feu intelligent d’Intego ONE apporte cette visibilité. Il surveille les connexions entrantes et sortantes, tout en permettant d’ajuster les règles selon les applications ou les réseaux utilisés.

C’est un point intéressant pour les personnes qui travaillent à distance, se connectent régulièrement à des Wi-Fi publics ou installent souvent de nouveaux logiciels. On peut ainsi conserver une utilisation normale du Mac tout en renforçant le contrôle sur les échanges réseau.

SmartClean pour éviter l’accumulation de fichiers inutiles

Un Mac peut perdre en confort d’utilisation avec le temps, non pas à cause d’un seul problème évident, mais en raison d’une accumulation progressive de fichiers temporaires, de caches et de restes d’anciennes applications.

SmartClean, inclus dans les formules Avancé et Total, aide à identifier ces éléments indésirables afin de libérer de l’espace de stockage et de conserver un système plus propre. L’outil peut également accompagner la désinstallation d’applications en supprimant les fichiers résiduels que les suppressions classiques laissent souvent derrière elles.

Cette fonction s’adresse particulièrement aux utilisateurs qui installent et testent régulièrement des apps, ou à ceux dont l’espace disque commence à devenir limité. Plutôt que de chercher manuellement les fichiers inutiles, SmartClean centralise ces opérations de maintenance dans l’interface d’Intego ONE.

Un VPN intégré pour renforcer la confidentialité en ligne

La formule Total ajoute un élément important : Intego VPN. Ce service chiffre la connexion Internet, masque l’adresse IP et contribue à protéger la confidentialité de l’utilisateur lorsqu’il navigue en ligne.

Son intérêt devient évident dès que l’on utilise un réseau qui n’est pas totalement maîtrisé : Wi-Fi d’hôtel, café, gare, aéroport, espace de coworking ou réseau partagé. Dans ces situations, le VPN ajoute une couche de protection utile pour consulter ses comptes, effectuer des achats en ligne ou accéder à des services sensibles.

Le fait que le VPN soit intégré directement à la suite évite également d’ajouter un logiciel supplémentaire. Sécurité, nettoyage et confidentialité restent regroupés dans un même abonnement avec l’offre Total.

Quelle formule Intego ONE choisir ?

Intego ONE est disponible en trois formules, selon le niveau de protection recherché.

Essentiel : cette formule regroupe l’antivirus et le pare-feu intelligent. Elle vise les utilisateurs qui veulent avant tout protéger leur Mac contre les menaces et mieux contrôler les connexions réseau.

: cette formule regroupe l’antivirus et le pare-feu intelligent. Elle vise les utilisateurs qui veulent avant tout protéger leur Mac contre les menaces et mieux contrôler les connexions réseau. Avancé : elle reprend les fonctions de la formule Essentiel et ajoute SmartClean. C’est le bon compromis pour celles et ceux qui veulent à la fois sécuriser leur Mac et garder un système plus propre.

: elle reprend les fonctions de la formule Essentiel et ajoute SmartClean. C’est le bon compromis pour celles et ceux qui veulent à la fois sécuriser leur Mac et garder un système plus propre. Total : c’est l’offre la plus complète, avec antivirus, pare-feu intelligent, SmartClean et Intego VPN. Elle s’adresse aux utilisateurs qui veulent une protection globale, notamment lorsqu’ils se connectent souvent à des réseaux publics.

25 % de réduction pour le lancement

Intego accompagne le lancement d’Intego ONE avec une réduction de 25 % sur ses abonnements. La remise est appliquée au moment du paiement, ce qui permet de découvrir la suite à un prix plus avantageux.

Pour ceux qui cherchent une solution simple afin de mieux protéger leur Mac, contrôler les connexions réseau, nettoyer les fichiers inutiles et renforcer leur confidentialité en ligne, Intego ONE a l’avantage de réunir ces fonctions dans une seule application conçue pour macOS.

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[Sponso]