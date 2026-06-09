La première bêta d’iOS 27 est disponible et il se trouve que quelques bouts du code font référence au futur iPhone Ultra pliable. Apple a également fait des allusions lors de son Platforms State of the Union.

Apple a expliqué que les applications compilées avec le SDK d’iOS 27 basculeront automatiquement vers un côté redimensionnable, tandis que les applications SwiftUI déjà créées autour des frameworks standards sont décrites par Apple comme déjà proches d’une prise en charge complète. Xcode gagne aussi un simulateur iOS redimensionnable et des aperçus capables de tester une interface sur plusieurs tailles d’écran et plusieurs formats.

Apple ajoute même un outil destiné aux agents de codage pour repérer et corriger les problèmes courants de redimensionnement. Pris ensemble, ces choix demandent aux développeurs de concevoir chaque application iOS comme un logiciel appelé à se recomposer sur plusieurs formes d’écrans. Cela devient beaucoup plus cohérent avec un iPhone pliable capable de s’ouvrir sur une surface interne nettement plus grande.

iOS 27 comprend des indices sur l’iPhone pliable

Les frameworks d’iOS 27 renforcent cette piste avec des éléments plus directs. L’utilisateur Sam Henri Gold sur X/Twitter a repéré les références « foldState » (état du pliage) et « angleDegrees » (degrés de l’angle), deux intitulés qui pointent vers un iPhone pliable et vers la gestion logicielle d’un angle d’ouverture. Une autre donnée renvoie le nombre total d’écrans intégrés à un appareil, ce qui étend l’indice à la structure même du produit.

also a new MG key to get the total count of built-in displays pic.twitter.com/0uhik5DWRO — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

Ces éléments suggèrent qu’Apple prépare iOS 27 à un appareil doté de plus d’un écran et à des états d’ouverture variables.

L’iPhone Ultra pliable devrait avoir le droit à sa présentation en septembre aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max. Le format est celui d’un livre avec un écran interne d’environ 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces.

Le reste de la fiche suit la même logique haut de gamme. On retrouverait Touch ID (et non Face ID), un châssis en titane, une charnière en métal liquide, deux capteurs photo à l’arrière, la puce A20 et le modem C2. Côté prix, Apple dépasserait les 2 000 dollars.