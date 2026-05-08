Le pari était risqué : pour nombre d’analystes, faire basculer la Formule 1 américaine d’ESPN vers Apple TV, derrière une offre de streaming, pouvait provoquer une fracture avec une partie des fans. Pour l’instant, les dirigeants de Liberty Media assurent que le scénario redouté ne s’est pas produit.

Une transition vers Apple TV bien mieux accueillie que prévu

Derek Chang, le CEO de Liberty Media, affirme que les premiers résultats sont « prometteurs ». Selon le dirigeant l’audience a même progressé sur les trois premières courses de la saison 2026, tandis que l’engagement des fans est en hausse. Chang estime qu’Apple apporte une expérience plus moderne grâce au multiview, aux flux de données en direct et aux caméras embarquées.

Le contrat américain entre Apple et la Formule 1 porterait sur cinq ans pour un montant annuel estimé entre 140 et 160 millions de dollars, soit environ 120 à 137 millions d’euros. Apple remplace ainsi ESPN, qui avait terminé sa dernière saison sur une moyenne record d’environ 1,3 million de téléspectateurs par Grand Prix aux États-Unis.

Apple transforme en profondeur le visionnage de la F1

Miami comme premier grand test

Apple ne se limite pas à diffuser les courses. Le groupe mobilise Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Fitness+, ses Apple Store et même ses contenus cinéma autour de la F1. Le Grand Prix de Miami a ainsi servi de vitrine à cette stratégie totalement orientée vers l’écosystème Apple.

La F1 de son côté y voit un moyen de toucher un public plus jeune et plus féminin. Stefano Domenicali, le patron de la F1 chez Apple, affirme que les femmes représentent désormais environ 40 % des fans américains.

Reste à savoir si Apple peut élargir durablement l’audience sans l’exposition du câble traditionnel (qui touche des centaines de millions de personnes) Les premiers signaux sont positifs, mais le vrai verdict ne pourra être fait qu’au terme d’une saison complète.