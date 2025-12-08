Un tournant historique s’annonce pour la diffusion de la Formule 1 aux États-Unis. À l’issue du dernier Grand Prix de la saison 2025, Apple a officiellement confirmé la prise de contrôle exclusive des droits de diffusion dès l’an prochain. Toutes les courses de F1 seront accessibles en streaming via Apple TV, marquant la fin de l’ère ESPN pour la discipline outre-Atlantique.

Une expérience F1 entièrement intégrée à Apple TV

Apple a levé le voile sur l’interface dédiée à la Formule 1 au sein de son application TV. Dès l’ouverture de la saison 2026 (début mars,) les abonnés auront accès à l’ensemble des essais libres, des qualifications, des courses sprint et des Grands Prix, et ce sans aucun surcoût.

Autre annonce majeure : l’intégration des caméras embarquées des pilotes. Une fonctionnalité particulièrement prisée des passionnés, désormais enrichie par le mode Multiview, permettant d’afficher plusieurs angles en simultané sur l’Apple TV, l’iPad et aussi… l’Apple Vision Pro !

Une alternative directe à F1 TV

Jusqu’à présent, ces flux embarqués étaient réservés aux abonnés de la plateforme F1 TV. Désormais, cet accès devient un avantage inclus dans l’abonnement Apple TV. Les utilisateurs conservent toutefois la possibilité de se connecter aux services F1 TV avec leur compte Apple pour profiter des fonctionnalités avancées existantes.

En intégrant la Formule 1 à son écosystème, Apple renforce encore sa stratégie de streaming sportif premium. À 12,99 € par mois ou via les offres Apple One, la marque californienne transforme donc son abonnement de divertissement en un véritable portail du sport automobile.