Apple et la Major League Soccer (MLS) viennent d’annoncer le lancement de Sunday Night Soccer, une nouvelle diffusion hebdomadaire qui proposera un match phare de MLS chaque dimanche soir sur Apple TV+, et ce dès la saison 2025. Ce nouveau contenu est inclus sans coût supplémentaire pour les abonnés Apple TV+. Apple renforce ainsi son offre sportive, qui comprend déjà aux US le Friday Night Baseball pour la Major League Baseball (MLB). Pour rappel, la saison régulière débutera avec le week-end « MLS is Back » les 22 et 23 février 2025 (30 clubs seront en lice pour cette saison). Le premier match de Sunday Night Soccer est prévu le 23 février et opposera San Diego FC, toute nouvelle franchise de la ligue, aux champions en titre, le LA Galaxy.

Sunday Night Soccer sera également inclus dans l’abonnement MLS Season Pass, qui permet d’accéder à l’intégralité de la saison, aux séries éliminatoires de la MLS Cup, ainsi qu’à certains matchs de pré-saison. En France, le MLS Season Pass est disponible dans l’app Apple TV au prix de 13,99 euros par mois pendant la saison ou de 89 euros par saison, et les abonnés Apple TV+ bénéficient d’un abonnement au prix spécial de 11,99 euros par mois et de 69 euros par saison.