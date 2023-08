Déjà auteur de 8 buts avec l’équipe de l’inter Miami (en 5 matchs à peine !), Lionel Messi affole les compteurs de la MLS… et les abonnements au MLS Season Pass de l’Apple TV+ ! Apple compte bien profiter de l’engouement quasi surréaliste suscité par le prodige argentin et préparerait même deux documentaires dédiés au septuple ballon d’or. Le premier docu avait été annoncé en juin et concerne le parcours de Messi lors de la dernière Coupe du Monde au Quatar, une compétition remportée finalement par l’équipe d’argentine (dont Messi est bien sûr le capitaine). Ce documentaire sera découpé en 4 épisodes.

Le second documentaire concernera cette fois les exploits de Messi avec l’Inter Miami. Ce docu en 6 épisodes rejoindra la longue liste des documentaires sportifs d’Apple TV+, de They Call Me Magic à Real Madrid: Jusqu’à la fin en passant Make or Break ou plus récemment Stephen Curry: Underrated. En outre, le service de streaming aurait signé avec Nike, Meadowlark et d’autres marques afin de produire des contenus liés au sport. Pour rappel, depuis l’arrivée de Messi à l’Inter Miami, le nombre abonnements au MLS Season Pass aurait doublé par rapport à l’an dernier et avoisinerait désormais les 1,4 millions d’abonnés.