Apple vient de signer un nouveau spot de pub pour le season Pass de la MLS, le championnat de football nord-américain, et bien sûr, Lionel Messi est en vedette. Le génie argentin aligne les buts et les passes décisives depuis son arrivée dans le club de Miami, une arrivée qui aurait fait aussi exploser les abonnements au season Pass. Le spot montre Messi en véritable géant des terrains (au sens propre du terme), ce qui illustre bien le poids actuel de la star dans une championnat encore faiblard par rapport à ses homologues européens (et c’est peu dire). Pour information, l’Inter Miami s’est fait récemment étriller 6-0 par Al-Nassr lors de la tournée du club américain en Arabie Saoudite.

You’ve never seen MLS like this.

Watch every match with #MLSSeasonPass on Apple TV.

Messi n’est pas le seul joueur de foot connu à être mis en avant dans ce spot. Les plus observateurs (et connaisseurs du ballon rond) auront ainsi remarqué la présence de Cucho Hernandez, Roman Burki, Hany Mukthar et Benjamin Cremaschi. Apple compte donc une nouvelle fois capitaliser sur les stars de la MLS pour augmenter le nombre de ses abonnés au season Pass. Rappelons que le Season Pass est aussi disponible en Europe (et donc en France) pour 9,99 euros mensuel. Apple précise que le selon Pass « offre la sélection de contenus la plus étendue et la plus accessible jamais proposée aux fans de la MLS, notamment tous les matchs de la MLS et de la Leagues Cup, mais aussi des centaines de matchs MLS NEXT Pro et MLS NEXT pendant la saison. Pour chaque match en cours, les fans pourront choisir de regarder le direct ou de reprendre depuis le début ».