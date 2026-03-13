Le partenariat de diffusion entre la Formule 1 et Apple démarre sur les chapeaux de roues. Pour la première course de la saison 2026, le Grand Prix d’Australie aurait enregistré une audience sur l’app Apple TV supérieure à celle réalisée par ESPN pour l’édition 2025, d’après Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple. La firme reste toutefois avare en chiffres précis, se contentant de souligner une performance « au-delà des attentes ».

Un lancement boosté par l’écosystème Apple

Cette entrée en matière est présentée comme un succès conjoint pour Apple et la F1. La campagne de promotion s’est appuyée sur l’ensemble de l’écosystème Apple : intégrations et mises en avant, contenus éditoriaux, et relais via les applications de la marque. Résultat, Apple affirme que l’effet d’entraînement s’est fait sentir au-delà même du streaming.

« La saison 2026 de Formule 1 sur Apple TV commence très fort : les fans réagissent positivement et l’audience du premier week-end progresse d’une année sur l’autre, au-delà des attentes de la F1 et d’Apple », a déclaré Eddy Cue. Le SVP ajoute que « le GP d’Australie a aussi coïncidé avec la plus grosse semaine de l’histoire de l’app Apple Sports depuis son lancement ».

Un intérêt américain en hausse… et une suite pour le film F1

Cette dynamique pourrait encourager une collaboration encore plus visible aux États-Unis, où la discipline gagne du terrain depuis quelques années. Dans la foulée, l’hypothèse d’une suite au film F1 se renforce : le pilote Ferrari Lewis Hamilton, impliqué dans la production du premier opus, indique qu’un scénario serait déjà en cours d’écriture.

Prochain test : Shanghai

Si Melbourne restait “regardable” pour une partie du public américain malgré un départ à 23 h (heure de l’Est) — soit 5 h du matin en France — le prochain rendez-vous sera plus contraignant. Le Grand Prix de Shanghai est en effet annoncé à 3 h (heure de l’Est), soit 9 h à Paris, un créneau qui pourrait freiner les audience.