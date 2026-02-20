La Major League Soccer (MLS) donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison ce week-end avec un changement majeur : l’ensemble des rencontres est désormais accessible sans surcoût pour les abonnés Apple TV. Jusqu’ici, un abonnement distinct baptisé MLS Season Pass était nécessaire pour suivre la compétition. Cette fois, tous les matchs sont inclus dans l’offre standard.

Apple précise que les abonnés, dans plus de 100 pays et régions, peuvent regarder chaque rencontre « sans restriction géographique ». L’offre comprend également des analyses approfondies, des contenus exclusifs et les compétitions phares comme la Leagues Cup, la Campeones Cup, le MLS All-Star Game ou encore les playoffs de la MLS Cup.

Une diffusion multiplateforme étendue

Les matchs sont accessibles via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Vision Pro, mais aussi sur Android et de nombreux téléviseurs connectés. L’abonnement Apple TV est proposé à 12,99 euros par mois, avec la possibilité d’opter pour le pack Apple One.

Un écosystème Apple mobilisé autour du football

Au-delà du streaming vidéo, Apple déploie un dispositif promotionnel transversal : Apple Music met en avant des playlists conçues par les clubs et les joueurs, Apple Plans propose des guides de match ainsi que des recommandations locales, et Apple News centralise scores et classements tandis qu’Apple Podcasts regroupe des émissions dédiées à la MLS. L’application Apple Sports est également présentée comme l’outil privilégié pour suivre les résultats en temps réel.

À l’approche de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, ce partenariat stratégique renforce la visibilité internationale de la MLS et confirme l’ambition d’Apple dans le streaming sportif premium.