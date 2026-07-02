TV Time, une application qui permet de suivre facilement la sortie des films et des épisodes de séries, annonce sa fermeture pour le 15 juillet 2026. C’est une surprise pour le coup et les utilisateurs cherchent maintenant des alternatives.

Dans un message, TV Time indique :

Après de nombreuses années incroyables, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à TV Time. Le service prendra fin après le 15 juillet 2026. Même si nous avons adoré faire vivre TV Time, il n’était plus viable de continuer à exploiter le service sous forme d’application gratuite et la demande pour une application payante n’était pas suffisante. À tous ceux qui ont suivi, découvert et partagé avec nous leur amour de la télévision et du cinéma, merci. Votre passion et votre enthousiasme ont fait de TV Time bien plus qu’une simple application. Vous en avez fait une communauté. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont participé à l’aventure TV Time au cours de la dernière décennie.

Quelles sont les alternatives à TV Time ?

Que faire maintenant pour les utilisateurs ? Il est possible d’exporter les données depuis cette adresse en se connectant avec son compte afin de les importer sur un autre service. Justement, quelle autre application choisir ? Plusieurs services existent : Serializd, Betaseries, Trakt, Sofa Time ou Refract font partie des alternatives.

Quel que soit votre choix, vous devez faire vite pour exporter vos données. En effet, ce sera disponible jusqu’au 15 juillet 2026. Après cela, TV Time effacera toutes les informations.