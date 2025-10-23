Warner Bros Discovery est officiellement en vente, en entier ou par morceaux, et il se trouve qu’Apple envisage un rachat. Cela pourrait notamment permettre de mettre la main sur HBO et son catalogue de films et séries.

Le potentiel rachat de Warner Bros par Apple

Il y a une décennie, Apple avait déjà sérieusement tenté de racheter HBO. L’opération avait échoué car son propriétaire de l’époque, AT&T, voulait imposer dans l’accord la vente de ses réseaux câblés, un fardeau qu’Apple n’était pas intéressé à reprendre. Aujourd’hui, la situation est radicalement différente. Warner Bros Discovery se trouve dans une situation financière bien plus compliquée (avec des dettes notamment), ce qui rend l’entreprise beaucoup plus ouverte à l’idée de céder ses actifs séparément.

Cette flexibilité nouvelle pourrait permettre à Apple de ne cibler que les éléments qui l’intéressent, à savoir HBO et sa précieuse propriété intellectuelle. Le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, qui dispose de bonus financiers liés à la vente, a lui-même cité Apple parmi les acquéreurs potentiels, selon Bloomberg. Il a évoqué des premières négociations.

Un tournant stratégique majeur pour Apple TV

L’acquisition d’un tel catalogue changerait la nature même d’Apple TV. Actuellement commercialisé comme un service de streaming avec du contenu 100 % original, il pourrait intégrer un fonds de catalogue prestigieux, incluant des franchises mondiales comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, l’univers DC (Batman, Superman) ou des séries acclamées comme The Last of Us (actuellement disponible sur le service de streaming HBO Max).

Cette perspective mettrait Apple en concurrence frontale avec les autres géants du streaming sur leur propre terrain. Cependant, la position officielle du fabricant d’iPhone reste prudente. Son vice-président, Eddy Cue, a récemment indiqué que l’entreprise préférait en général créer plutôt qu’acheter, tout en précisant qu’il « n’exclut jamais rien ».

Même si l’opportunité est belle, les obstacles sont de taille. Une telle acquisition se chiffre en dizaines de milliards de dollars, sachant que la capitalisation boursière de Warner Bros Discovery est de 50,83 milliards de dollars. Cela pulvériserait le record de la plus grosse acquisition d’Apple à ce jour, à savoir le rachat de Beats pour 3 milliards de dollars en 2013. Cela étant dit, Apple pourrait payer moins cher s’il se focalise uniquement sur les films et séries de HBO et non la société au complet.

De plus, la concurrence est rude. Paramount Skydance a déjà formulé une offre à 24 dollars par action, qui a été rejetée. David Zaslav a également mentionné l’intérêt d’Amazon, Netflix et Comcast. La bataille pour s’offrir les actifs de Warner Bros Discovery ne fait que commencer.