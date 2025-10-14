Apple TV (ex-Apple TV+) serait-il finalement un succès ? Interviewé dans le Podcast The Town, le SVP des services Apple a déclaré que le nombre réel d’abonnés de la plateforme était « significativement plus élevé que » les chiffres communément avancés par les analystes (qui estiment généralement Apple TV entre 40 et 45 millions d’abonnés). Cette déclaration est en revanche raccord avec les données plus récentes qui avaient fuité et qui faisaient état de 60 millions d’abonnés. Malgré donc la hausse récente du prix de l’abonnement (9,99 euros/mois (12,99 dollars aux États-Unis), le service de streaming n’aurait donc cessé d’attirer toujours plus d’abonnés, grâce en soi certainement rendue à Apple One (qui regroupe plusieurs services Apple dont Apple TV) et bien sûr à la qualité des programmes (Severance, Foundation, The Studio, Chief of War, Ted Lasso, Silo, etc.).

Eddy Cue reconnait toutefois que la gestion d’Apple TV n’est pas de tout repos : « Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.[…] Je n’avais pas prévu d’être à l’arrêt pendant un an et demi, ni une grève de neuf mois. Nous avons pris un peu de retard, mais aujourd’hui, notre position est excellente. » Si Netflix semble clairement hors de portée d’Apple TV, un score de 60 millions voire un peu plus rapprocherait Apple de la cinquième place sur le marché du streaming, une place actuellement occupée par Paramount + (79 millions d’abonnés).