Netflix déploie une mise à jour de sa fonction Moments sur son application iOS, permettant aux utilisateurs de sauvegarder et partager des scènes favorites sous forme de clips autonomes. Cette nouveauté offre un contrôle plus précis pour capturer les moments marquants des films et séries.

Une personnalisation avancée des clips

La nouvelle version remplace l’ancien système de signets qui se limitait à marquer un point de départ, servant davantage de rappel de visionnage. Désormais, les utilisateurs peuvent définir à la fois le début et la fin d’un clip, offrant une flexibilité accrue pour isoler des segments précis.

Pour utiliser cette fonction, il suffit d’appuyer sur le bouton « Clip » pendant le visionnage sur un iPhone ou un autre appareil mobile. L’interface affiche des curseurs permettant d’ajuster la durée du clip. Une fois satisfait, un appui sur « Enregistrer » ouvre les options habituelles de partage.

Netflix accompagne cette mise à jour à la sortie de la deuxième partie de la saison 2 de la série Mercredi, offrant aux fans une nouvelle manière de capturer et revoir leurs scènes préférées. Cette nouvelle option vise à maximiser l’engagement autour d’un programme, que ce soit un film ou une série.

Depuis son lancement l’an dernier, la fonction Moments a été utilisée sur des milliers de titres sur Netflix. La scène la plus enregistrée au monde est Soda Pop, la performance des Saja Boys dans KPop Demon Hunters. Deux autres chansons du même film, Your Idol et How It’s Done, occupent les deuxième et troisième places des clips les plus sauvegardés. Ces données soulignent l’attrait des performances musicales pour les utilisateurs de la plateforme.