Il y a quelques semaines, Netflix allégeait considérablement son catalogues de titres mobiles et retirait bon nombre de très bons titres indés, au point de laisser planer quelques doutes concernant sa stratégie gaming. Visiblement tout n’est pas encore perdu puisque Rebel Moon : Blood Line (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) vient de débarquer dans l’App Store… et dans le catalogue Netflix. Basé sur les deux films de Zack Snyder (diffusés sur Netflix), Rebel Moon: Blood Line est un hack’n slash avec « twin stick » pour le contrôle du personnage principal. Plutôt convaincant au plan graphique, le jeu est développé par le studio Super Evil Megacorp, à qui l’on doit le très bon Les Tortues Ninja – Le Destin de Splinter.



Le descriptif du jeu précise que Rebel Moon « associe l’action d’un jeu de tir à deux sticks au monde épique et à la profondeur de personnalisation d’un JDR. Choisissez parmi quatre classes uniques de rebelles, chacune ayant ses propres atouts, et combattez en équipe pour faire tomber l’Impérium au fil des missions. » Il est possible de jouer en solo ou en coopération avec trois autres joueurs (en ligne évidemment). 4 types de personnages combattants sont proposés, dont le Bannerguard (un défenseur qui fonce au combat pour attirer l’attention tout en canardant les ennemis), le Forsaken (un agile assassin qui manie deux lames pour trancher dans les lignes ennemies en combat rapproché), le Kindred (un sniper aux flèches perforantes capable de contrôler les mouvements adverses pendant le combat) et l’Evoker (un guérisseur qui soigne ses alliés et attaque les ennemis avec ses capacités mystiques).