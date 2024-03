Game Award du meilleur jeu indépendant l’année de sa sortie, reconnu comme l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années, Hades (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est avant tout un jeu monstrueusement fun, qui redonne le plaisir brut du jeu d’arcade mélangé à du « dungeon crawler » de haute volée. Quant à la boucle de gameplay, elle s’avère infernalement addictive : impossible de lâcher la manette tant il y a de la satisfaction a déboiter tous les « streums » de chaque niveau. Et puisque l’on parle des niveaux, ces derniers sont générés en procédural, ce qui garantit une rejouabilité infinie. Que dire enfin de cette direction artistique à tomber, digne d’un très bon comics, et qui renouvelle avec brio les thématiques mythologiques. Bref, Hades est un incontournable sur iOS, mais malheureusement, il faut disposer d’un compte Netflix pour en disposer, le géant du streaming ayant récupéré le jeu dans son catalogue de titres Netflix Games.



Pour rappel, Hades vous propose d’incarner Zagreus, le fils d’Hadès, alors que ce dernier tente de s’évader des Enfers et de rejoindre le Mont Olympe. Chaque run propose de traverser différentes zones, chacune avec ses propres types de créatures à vaincre et ses boss tirés de la mythologie grecque. Megara, Achille, le Minotaure, et bien d’autres encore tomberont sous vos coups. Le jeu propose également différentes armes à tester et faire évoluer, chacune avec un gameplay bien différent. Notons qu’il est également possible de rencontrer des dieux alliés, que l’on pourra mettre de notre côté grâce à des cadeaux, avec moult pouvoirs à récupérer en échange de ces offrandes.