Apple supprime avec tvOS 26.4 les applications Films iTunes et Séries TV iTunes , les derniers vestiges d’iTunes sur l’Apple TV, forçant les achats de films et de séries exclusivement vers l’application Apple TV. La mise à jour, actuellement en bêta pour développeurs et testeurs publics, est prévue en version finale pour le printemps.

La fin des applications Films iTunes et Séries TV iTunes sur Apple TV

La phase de retrait avait débuté en 2023, Apple redirigeant déjà les utilisateurs vers l’application Apple TV pour les achats de films et séries. Les deux applications avaient néanmoins survécu jusqu’ici, servant uniquement de guides de transition et de points d’accès à la liste de souhaits iTunes. Cette dernière avait elle-même connu un parcours particulier : supprimée avec iOS 17.2 à la fin 2023, puis de retour après des critiques d’utilisateurs, Apple a finalement annoncé la semaine dernière sa disparition imminente.

Les utilisateurs détenant encore une liste de souhaits iTunes ont reçu des e-mails les informant de la suppression définitive de la fonctionnalité, incluant un lien pour migrer leurs listes vers la liste de lecture de l’application Apple TV. L’objectif d’Apple est de centraliser l’intégralité du visionnage et des achats de films et séries dans une seule application. Aucune application iTunes ne subsiste désormais sur l’Apple TV. Du côté de l’iPhone, seul l’iTunes Store dédié à la musique est conservé.

Outre ce changement, tvOS 26.4 modifie les paramètres de format audio de l’Apple TV. Le Dolby Atmos est remplacé par l’audio spatial dans les options. Il y a aussi la possibilité de convertir vers du Dolby Digital 5.1, de sélectionner le mode stéréo uniquement ou d’activer un mode automatique. Une option de connexion audio continue pour la sortie HDMI fait également son apparition.