Apple s’apprête à retirer la fonctionnalité de liste de souhaits iTunes qui permet de mettre de côté des films et séries à acheter ou louer plus tard. Le fabricant d’iPhone propose aux utilisateurs concernés une migration manuelle vers la section Sélection de l’application Apple TV.

Apple continue d’opérer l’iTunes Store pour l’achat et la location de films et séries, ainsi que l’achat de musique. Mais pour le streaming, l’écosystème s’est déplacé vers Apple Music et l’application Apple TV.

Le signal le plus clair vient d’un e-mail envoyé aux utilisateurs qui ont encore des titres enregistrés. Apple y prévient explicitement : « Votre liste de souhaits iTunes de films et de séries va bientôt disparaître et ne sera plus accessible ».

Apple fournit un PDF et une procédure de migration

Pour éviter que les titres sauvegardés se perdent, Apple joint à l’e-mail un PDF qui liste les contenus et fournit des liens afin d’ajouter chaque film ou série dans la sélection de l’application Apple TV.

La mécanique est volontairement simple, mais elle est individuelle : Apple explique que « les liens vers les films et les séries de votre liste de souhaits sont joints à cet e-mail ». Ensuite, il faut ouvrir chaque lien et appuyer sur le bouton « + » pour envoyer le titre dans la sélection de l’application Apple TV.

Une fois l’ajout effectué, Apple dit que les éléments de la sélection doivent apparaître dans la rangée « Continuer à regarder » de l’onglet Accueil de l’application Apple TV. Si l’utilisateur ne cherche pas à conserver sa liste, aucune action n’est requise.

Pourquoi Apple retire la liste de souhaits iTunes

Ce retrait n’arrive pas sans précédent. Apple a commencé à réduire la place des listes de souhaits pour films et séries au moment d’iOS 17.2. Cette version avait même supprimé la fonctionnalité sans prévenir, ce qui a provoqué des réactions négatives chez les personnes qui avaient de longues listes.

Après une vague de critiques, Apple a fait marche arrière en proposant de nouveau la fonctionnalité dans iOS 17.3. Il y a une différence cette fois : Apple avertit les utilisateurs à l’avance et fournit un moyen de migration.

Le fond, lui, reste cohérent avec la réorganisation des achats. Apple a déplacé les options d’achat de séries et films depuis l’application iTunes vers l’application Apple TV. Depuis iOS 17.2, l’application Apple TV est l’unique endroit pour acheter films et séries sur les appareils iOS, ce qui rend la liste de souhaits iTunes de moins en moins alignée avec le parcours actuel.

Apple indique enfin que la liste de souhaits est aussi appelée « Favoris » sur tvOS et que l’accès à cette fonctionnalité cessera sur les plateformes Apple. Aucune date précise de suppression n’est communiquée à ce stade.