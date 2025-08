Apple TV+, c’est aussi pour les plus petits. Apple annonce Snoopy présente : un été en musique, un épisode de 40 minutes qui permettra de retrouver la joyeuse bande des Peanuts et leur chien tellement adorable. Le pitch : « Snoopy présente : un été en musique » est un épisode musical spécial qui célèbre la magie des camps de vacances et l’importance de protéger ce qu’on aime. Charlie Brown adore le camp de vacances et compte bien y passer une dernière année mémorable. Sally, qui y vient pour la première fois, est un peu inquiète à l’idée de découvrir ce nouvel endroit. Pendant que toute la petite bande s’installe, Snoopy et Woodstock se laissent entraîner dans une folle aventure par une mystérieuse carte au trésor. » La francise Snoopy bénéficiant d’un traitement de haute volée sur Apple TV+, il ne faut sans doute pas trop s’inquiéter de la qualité finale de ce nouveau contenu, qui sera forcément particulièrement conseillé aux enfants de moins de 6 ans.



Snoopy présente : un été en musique sera disponible sur Apple TV+ le 15 août prochain. A noter que Craig Schulz et Bryan Schulz, fils et petit fils de Charles Schulz (l’auteur original du comics Peanuts) sont à la fois co-producteurs et co-scénaristes sur cet épisode.