Le très hollywoodien Wolfs (avec Brad Pitt et nous aura sans doute troublé puisqu’il y a quelques jours sortait sur la plateforme Apple TV+ une nouvelle série en langue espagnole, Familia de Medianoche, et que cette dernière n’a pas eu les honneurs de nos colonnes. Oubli réparé donc, et cela aurait été dommage de ne pas dire un mot sur une nouvelle série qui démarre sur les chapeaux de roue. Le pitch : « Familia de Medianoche » s’inspire du film documentaire « Midnight Family ». Le jour, Marigaby Tamayo est une brillante et ambitieuse étudiante en médecine. La nuit, elle sauve des vies à bord de l’ambulance privée de sa famille dans la ville étendue, fascinante et contrastée de Mexico, qui compte plusieurs millions d’habitants. Avec son père, Ramón, et ses frères, Marcus et Julito, Marigaby tente de gagner sa vie en traitant des urgences médicales extrêmes. »



Au casting, on retrouve avec plaisir Diego Calva (Marcus dans la série), qui nous avait déjà épaté dans le très déjanté Babylon de Damien Chazelle. Le casting au complet comprend Joaquín Cosío (“Narcos: Mexico,” “Suicide Squad 2”), Renata Vaca (“Dale Gas”), Yalitza Aparicio (“Roma”), Itzan Escamilla (“Élite”), José María de Tavira (“The Candidate”), Óscar Jaenada (« Hernán », “Luis Miguel: The Series”), Dolores Heredia (« Capadocia », “El Chapo”), Mariana Gómez (“The Queen of Flow”), et Sergio Bautista. La série est créée par Gibrán Portela et Julio Rojas. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+, et les suivants seront diffusés chaque vendredi.