Une amitié sans sexe est-elle vraiment possible entre hommes et femmes ? Ce questionnement éternel, qui a donné des chef d’oeuvres de la comédie sentimentale comme « Harry rencontre Sally », trouve un nouvel écho dans Still Up, la nouvelle série Apple TV+ disponible dès aujourd’hui. « Partageant une solide amitié, Lisa et Danny se retrouvent dans l’insomnie jusque tard dans la nuit et découvrent un monde de surprises merveilleusement étranges à mesure que leur relation se renforce. » Craig Roberts (Danny) et Antonia Thomas (Lisa) sont particulièrement convaincants dans cette série de comédie douce amère qui voit deux êtres se rapprocher progressivement l’un de l’autre.

On est bien loin ici de Tinder et de son hypermarché de la relation où seule compte la belle gueule du prétendant (ou de la prétendante), et rien que pour cette vision de la relation presque surannée au vu de l’époque actuelle, ce Still Up mérite sans doute un peu de considération. La série est co-créée et écrite par Steve Burge, Natalie Walter et Bryce Hart, la réalisation étant confiée à John Addis. Les trois premiers épisodes de Still Up sont immédiatement disponibles, et les suivants seront diffusés chaque vendredi.