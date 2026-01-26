La qualité finirait-elle par payer ? Si l’on en croit les données de JustWatch (jusqu’ici considérées comme assez fiables), Apple TV aurait enregistré une progression spectaculaire de sa part de marché en 2025 (par de streaming), au point de devenir le quatrième service de vidéo à la demande le plus utilisé dans l’Hexagone !

Une croissance portée par les séries originales

Selon donc les estimations de JustWatch, la plateforme d’Apple serait passée de 5 % à 11 % de parts de marché en France en un an ! Cette croissance franchement impressionnante serait notamment liée à l’accueil très favorable réservé à des séries comme Severance ou Pluribus, qui auraient largement contribué à renforcer l’image premium du service. Cette progression permettrait à Apple TV de dépasser HBO Max, qui atteindrait 8 % de Pdm, ainsi que Canal+, en repli autour de 7 % (et dont l’audience n’aurait cessé de dégringoler tout au long de l’année 2025).

Le trio de tête resterait inchangé, mais là encore les écarts se resserrent : Netflix conserverait sa première place malgré un recul à environ 24 %, suivi de Prime Video à 22 %, tandis que Disney+ poursuivrait une légère hausse à 19 %.

Une performance plus mesurée aux États-Unis

Sur son marché domestique, Apple TV afficherait une position plus modeste. Le service se classerait autour de la sixième place avec près de 9 % de parts de marché, derrière Netflix, Prime Video et Disney+, mais aussi HBO Max et Hulu. La progression reste toutefois notable, avec un gain de deux points sur un an.

Les données publiées par JustWatch reposent sur l’analyse des comportements de navigation de plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde. Apple ne communique plus sur le nombre de ses abonnés, mais plusieurs analystes estiment que le service d’Apple oscillerait autour des 60 millions d’abonnés dans le monde.

Cette montée en puissance confirme en tout cas que la stratégie axée sur un catalogue plus restreint mais fortement qualitatif commence à porter ses fruits, et ce dans un marché du streaming toujours plus concurrentiel.