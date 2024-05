La très bonne série Les Gouttes de Dieu, jusqu’ici disponible uniquement sur Apple TV+, arrive ce soir sur France 2, et c’est tout à fait normal. Les Gouttes de Dieu est en effet une coproduction Apple TV+ et France 2, le service de streaming d’Apple n’ayant droit ici qu’à une exclusivité temporaire. Pour rappel, Les Gouttes de Dieu est adaptée du manga éponyme à succès écrit par Tadashi Agi et dessiné par Shū Okimoto. La série raconte l’histoire de Camille Léger (Fleur Geffrier), fille d’un puissant et célèbre oenologue (Stanley Weber) qui doit affronter dans une sorte de concours l’amateur de vin Issei (Tomohisa Yamashita), afin d’obtenir la totalité de l’héritage de son père. Les trois premiers épisodes de la série seront diffusés ce soir à partir de 21h10. Trois épisodes suivront le 3 juin et les deux derniers le 10 juin. La saison 1 est bien sûr disponible dans son intégralité sur Apple TV+.



Pour rappel, la série Apple et France 2 ont donné leur feu vert pour une seconde saison de la série Les Gouttes de Dieu. Appréciation toute personnelle, la série se laisse très bien regarder (elle a d’ailleurs connu un vrai succès outre atlantique) malgré quelques incohérences.