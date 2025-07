Les applications sur Apple TV ont toujours eu un problème : se connecter aux comptes des services de streaming est loin d’être une tâche sympathique à réaliser. Il se trouve que tvOS 26 vient résoudre ce problème avec une nouvelle API.

Un obstacle persistant pour les utilisateurs

Pour les habitués de la télévision classique, passer à une Apple TV 4K avec des applications de streaming nécessite plusieurs étapes avec différents comptes, différentes applications et identifiants, et bien sûr la saisie de ces identifiants.

Même pour les plus technophiles, saisir les identifiants d’applications de streaming avec une télécommande reste une expérience laborieuse.

tvOS a progressivement ajouté davantage de fonctionnalités au fil des années pour atténuer ce problème. Vous pouvez désormais utiliser le clavier d’un iPhone à proximité plutôt que celui de tvOS, ou authentifier les achats via un autre produit Apple. Le système des chaînes de l’application Apple TV cherchait également à simplifier le streaming plus que jamais, mais peinait à convaincre les grands partenaires.

Une nouvelle API prometteuse

La dernière tentative d’Apple avec tvOS 26 pourrait bien fonctionner. tvOS 26 introduit une nouvelle API qui, une fois adoptée par les applications de streaming favorites, pourrait signifier que vous n’aurez plus jamais besoin de vous connecter à une application de streaming sur Apple TV.

Apple explique :

L’API de connexion automatique permet aux utilisateurs de se connecter à votre application une seule fois — sur un appareil — et d’y accéder sur chacun de leurs appareils Apple. Cela élimine le besoin de ressaisir les noms d’utilisateur et mots de passe, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de votre application de manière transparente depuis n’importe quel écran.

Une fois que Netflix, Disney+, HBO Max et consorts commenceront à prendre en charge la nouvelle API sur tvOS 26 et iOS 26, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience de streaming beaucoup plus sympathique sur les appareils Apple. Par exemple, vous pourrez vous connecter à Netflix une fois sur votre iPhone, puis être automatiquement connecté sur iPad, Apple TV 4K et ainsi de suite.

Bien qu’il n’y ait normalement aucune garantie que les applications tierces adoptent une nouvelle API, celle-ci apporte clairement un avantage tant aux services de streaming qu’aux utilisateurs.