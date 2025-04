CNBC étend sa portée au-delà de la télévision traditionnelle en lançant dès aujourd’hui aux États-Unis CNBC+, un service de streaming par abonnement désormais disponible sur Apple TV (l’app) et Roku pour 14,99 dollars par mois. Ce service propose des retransmissions en direct des programmes d’actualités économiques de CNBC aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi qu’une bibliothèque d’anciennes émissions. Malgré des promotions limitées au lancement, CNBC+ aurait déjà dépassé ses objectifs initiaux en matière d’abonnements, les premières données indiquant que les utilisateurs développent déjà des habitudes de visionnage régulières.

CNBC+ vise à répondre aux besoins des professionnels qui suivent l’actualité des marchés en déplacement, comme les navetteurs et les traders. Le service est accessible via l’application CNBC sur Apple TV et Roku, et les abonnés peuvent également accéder à CNBC Pro, tandis que les abonnés à la télévision payante peuvent toujours regarder le flux en direct de CNBC (aux États-Unis seulement). CNBC prévoit d’étendre son service de streaming à d’autres plateformes prochainement. KC Sullivan, le président de CNBC, envisage d’autres opportunités pour intégrer le contenu de CNBC dans des solutions professionnelles, à l’instar des terminaux Bloomberg.