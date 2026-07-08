Apple a cessé de signer plusieurs versions d’iOS qui concernent les anciens iPhone et iPad. Cela signifie qu’il n’est plus possible de les installer, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Apple fait le ménage avec les vieilles versions d’iOS

Dans le détail, Apple ne signe plus iOS 10.3.3 pour l’iPhone 5c et iOS 10.3.4 pour l’iPhone 5. Cela concerne en l’occurrence l’installation via le fichier IPSW. Celui-ci nécessite l’installation via le Finder (macOS) ou iTunes (Windows).

Apple a également arrêté de signer iOS 8.4.1 pour l’iPad mini (modèle Wi-Fi + cellulaire) et l’iPad 2 (modèle Wi-Fi + 3G) au niveau de l’installation OTA, c’est-à-dire directement depuis l’appareil après avoir téléchargé la mise à jour via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. S’ajoutent à cela iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 via le fichier IPSW pour les mêmes iPad.

En temps normal, Apple arrête de signer l’avant-dernière version. Par exemple, Apple a récemment cessé de signer iOS 26.5.1 parce qu’iOS 26.5.2 est disponible depuis deux semaines. C’est un moyen de pousser les utilisateurs à passer sur la dernière version en date s’ils décident de faire une mise à jour ou une restauration de leur iPhone ou iPad. Mais aujourd’hui, Apple a décidé de s’attaquer à de vieilles versions d’iOS sans l’on sache réellement pourquoi.

On peut se douter que les iPhone 5, iPhone 5c, iPad mini et iPad 2 encore en circulation ne sont plus très nombreux de nos jours. Le choix d’Apple d’arrêter de signer certaines versions d’iOS à leur sujet ne devrait donc pas concerner grand monde.