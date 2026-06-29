Apple propose aujourd’hui au téléchargement iOS 26.5.2 (build 23F84) sur iPhone et iPadOS 26.5.2 sur iPad. La mise à jour était attendue, puisqu’elle avait été repérée il y a peu. Il y a également macOS 26.5.2 (build 25F84) sur Mac.

Quoi de neuf avec iOS 26.5.2

Quelles sont les nouveautés d’iOS 26.5.2 ? Sans surprise, il n’y en a pas. Apple se contente de dire que la mise à jour propose des correctifs de sécurité sur iPhone et iPad. En toute logique, cela signifie que plusieurs failles de sécurité ont été bouchée, mais Apple ne communique pas encore les détails à ce sujet. Cela viendra dans la soirée.

Pour mettre à jour votre appareil, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 26.5.2 puis procéder à son installation. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

La précédente mise à jour avait été iOS 26.5.1, qui a vu le jour le 1er juin. Elle corrigeait un bug de charge filaire sur les iPhone 17 et iPhone Air.

Pour ceux qui se posent la question : il n’y a pas la bêta 3 d’iOS 27 aujourd’hui. Il faudra (normalement) attendre la semaine prochaine pour l’avoir. Au départ, Apple propose une nouvelle bêta toutes les deux semaines. C’est à partir du mois d’août qu’on bascule sur un rythme hebdomadaire.