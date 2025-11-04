Apple a proposé macOS 26.1 au téléchargement, mais il y a également macOS 14.8.2 (build 23J126 et macOS 15.7.2 (build 24G325). Cela vient surtout concerner les utilisateurs qui ont un Mac ne pouvant pas installer macOS Tahoe.

macOS 14.8.2 et macOS 15.7.2 sont là

Sans surprise, ni macOS Sonoma 14.8.2 ni macOS Sequoia 15.7.2 ne proposent de nouveautés particulières pour les utilisateurs de Mac. Mais les deux mises à jour restent importantes, puisqu’elles viennent boucher des dizaines de failles de sécurité, à l’instar de ce qu’Apple a fait avec iOS 26.1 sur iPhone, iPadOS 26.1 sur iPad, macOS 26.1 sur Mac, watchOS 26.1 sur Apple Watch, tvOS 26.1 sur Apple TV et visionOS 26.1 sur Apple Vision Pro.

Apple fait savoir que macOS 14.8.2 vient boucher 49 failles de sécurité au total. Pour sa part, macOS 15.7.2 bouche 60 vulnérabilités. Certaines sont communes avec les mises à jour des autres systèmes d’exploitation qu’Apple propose.

Le téléchargement de macOS 14.8.2 ou macOS 15.7.2 s’effectue en se rendant dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.

Pour rappel, Apple propose toujours des mises à jour de sécurité pour les anciens Mac ne pouvant pas mettre à jour vers le dernier système d’exploitation en date parce que leur machine n’est pas compatible. À ce jour, le dernier système d’exploitation en date est macOS Tahoe.