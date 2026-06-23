Apple prépare actuellement deux mises à jour pour iPhone et Mac : il s’agit d’iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2. Elles seront bientôt disponibles au téléchargement avec des correctifs.

iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2 en approche

Nous avions déjà évoqué iOS 26.5.2 et voilà maintenant que macOS 26.5.2 s’invite à la fête. Il ne faut pas s’attendre à des nouveautés avec ces versions, mais plutôt à des correctifs divers et variés, que ce soit pour corriger des bugs, améliorer les performances ou boucher des failles de sécurité.

Des ingénieurs d’Apple utilisent actuellement iOS 26.5.2 et macOS 26.5.2, et font des tests avant de proposer la mise à jour au public. L’un des tests consiste à visiter différents sites sur Safari pour s’assurer que le navigateur fonctionne bien. MacRumors a justement repéré des visites depuis ces nouvelles versions.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour le public, mais il se pourrait que ce soit une question de jours.

Dans le même temps, Apple teste iOS 26.6 et macOS 26.6. Pour le coup, ces versions sont disponibles auprès des développeurs et des testeurs publics avec des bêtas. Il y a eu deux bêtas à ce stade.

Et bien sûr, il y a également iOS 27, là aussi disponible en bêta. Apple a proposé la deuxième bêta pas plus tard qu’hier.