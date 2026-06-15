Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 23G5043d) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Elle arrive trois semaines après la précédente et concerne pour le moment les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.

Bêta 2 pour iOS 26.6 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 2 d’iOS 26.6. La première a été l’occasion d’avertir une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte. Il y a aussi une fonction qu’Apple prépare pour verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’il a eu un vol à l’arraché. Mais cette fonction en particulier pourrait arriver plus tard.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs sur le canal d’iOS 26, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta d’iOS 26.6.

Pour ceux qui se posent la question : non, il n’y a pas de bêta 2 pour iOS 27. Celle-ci devrait logiquement arriver la semaine prochaine, sachant qu’Apple a un rythme bimensuel et que la première a vu le jour lundi dernier.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 de macOS 26.6 (build 25G5043d) sur Mac, de watchOS 26.6 (build 23U5040d) sur Apple Watch, de tvOS 26.6 (build 23L5744d) sur Apple TV et de visionOS 26.6 (build 23O5743c) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est d’abord disponible pour les développeurs.