Apple développe une nouvelle fonction de sécurité pour l’iPhone capable de verrouiller automatiquement le smartphone après un vol à l’arraché. Le dispositif visera un point faible bien identifié : le vol d’un iPhone encore déverrouillé.

L’iPhone va pouvoir se verrouiller selon la situation

Les fonctionnalités actuelles, comme la protection en cas de vol de l’appareil et Localiser protègent déjà les données et le suivi de l’iPhone. Elles répondent moins bien à un scénario très direct, à savoir un iPhone pris de la main de son propriétaire alors qu’il est encore déverrouillé et immédiatement exploitable.

Apple va miser sur une détection en temps réel fondée sur plusieurs signaux. Les données de l’accéléromètre feront partie des éléments analysés pour repérer un arrachage. Si le comportement du téléphone correspond à ce type d’événement, l’iPhone se verrouillera aussitôt.

Le système regardera aussi la distance avec une Apple Watch appairée. Cet indice servirait à affiner la détection et à estimer si l’appareil s’est brusquement éloigné de son propriétaire. Un autre point clé est que la fonction reprendra les critères déjà utilisés par la protection en cas de vol de l’appareil une fois activée : la connexion à un réseau Wi-Fi familier et la présence dans un lieu habituel, comme le domicile ou le travail.

Quand ces indices suggèrent qu’un iPhone a été pris à son propriétaire dans un endroit non familier, le téléphone ne se contentera pas de verrouiller l’écran. L’accès aux mêmes zones protégées par la protection en cas de vol de l’appareil sera aussi restreint.

9to5Mac indique avoir repéré du code montrant un développement actif de cette fonction de sécurité pour iPhone. Apple n’a encore rien officialisé publiquement et il n’y a pas de date de disponibilité à ce stade.