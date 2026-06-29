En plus d’iOS 26.5.2 pour tout le monde, Apple propose au téléchargement la bêta 3 (build 23G5052d) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Cela arrive deux semaines après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 3 pour iOS 26.6 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 3 d’iOS 26.6. La première a été l’occasion d’avertir une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte. Il y a aussi une fonction qu’Apple prépare pour verrouiller automatiquement l’iPhone lorsqu’il a eu un vol à l’arraché. Mais cette fonction en particulier pourrait arriver plus tard.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs sur le canal d’iOS 26, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta d’iOS 26.6.

Pour ceux qui se posent la question : non, il n’y a pas de bêta 3 pour iOS 27. Celle-ci devrait logiquement arriver la semaine prochaine, sachant qu’Apple a un rythme bimensuel et que la deuxième a vu le jour lundi dernier.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 3 (build 25G5052e) de macOS 26.6 sur Mac, de watchOS 26.6 (build 23U5049c) sur Apple Watch, de tvOS 26.6 (build 23L5753c) sur Apple TV et de visionOS 26.6 (build 23O5752d) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est d’abord disponible pour les développeurs.