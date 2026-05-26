La première bêta d’iOS 26.6, disponible aujourd’hui au téléchargement pour les développeurs, contient un message d’alerte inédit : « Vous avez atteint le nombre maximum de contacts bloqués. Pour bloquer d’autres appelants, supprimez un contact bloqué dans les Réglages ». Apple n’a jamais communiqué officiellement sur l’existence d’une telle limite ni sur son niveau exact.



Les retours sur les forums d’Apple révèlent que certains utilisateurs ont pu bloquer jusqu’à 20 000 numéros sans problème, là où d’autres ont rencontré des blocages dès 8 000, voire moins. La plupart des utilisateurs n’atteindront jamais ce seuil, mais ceux qui bloquent systématiquement les numéros de spam au fil des années peuvent finir par s’y heurter. iOS 26.6 ne semble pas modifier la limite elle-même : la mise à jour rend simplement explicite le moment où elle est atteinte.

New in iOS 26.6 beta 1: You will now receive an alert if you reach the max amount of contacts blocked Blocked Contacts Limit Reached:

You've reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings. pic.twitter.com/8miiUpfEYe — Aaron (@aaronp613) May 26, 2026

Franchir le cap oblige à supprimer des numéros un par un, étant donné qu’il n’existe aucun outil de déblocage en masse sur iPhone. La manipulation se fait depuis Réglages > Apps > Téléphone > Contacts bloqués, en glissant vers la gauche sur chaque numéro ou en passant par le bouton « Modifier » en haut à droite de l’écran.

iOS 26 intègre un anti-spam pour les appels

Pour gérer le spam sans alimenter une liste sans fin, iOS 26 propose deux options mieux adaptées. « Demander le motif de l’appel » redirige automatiquement sur la messagerie tous les appels d’inconnus, en leur permettant de laisser un message vocal expliquant leur démarche. L’option « Ne pas afficher » va plus loin : tous les appels de numéros inconnus partent en messagerie sans déclencher la moindre notification et les messages sont consultables dans une liste dédiée dans l’application Téléphone. C’est accessible depuis Réglages > Apps > Téléphone.

iOS 26.6 n’embarque pour l’instant aucune autre nouveauté connue. Une bêta publique devrait suivre prochainement et la sortie finale est attendue dans plusieurs semaines.