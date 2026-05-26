Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 1 (build 23G5028e) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive peu de temps après la sortie d’iOS 26.5 en version finale.

Première bêta pour iOS 26.6 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations disponibles concernant les nouveautés à retrouver avec la première bêta d’iOS 26.6. Il n’est pas impossible que ce soit assez léger sachant que nous approchons doucement mais sûrement vers la fin de l’ajout des nouveautés dans iOS 26. En effet, Apple va bientôt annoncer iOS 27 et se focalisera naturellement dessus. iOS 26 continuera à recevoir des mises à jour correctives.

Pour savoir ce qu’iOS 26.6 propose, il faut installer la bêta accessible dès maintenant pour les développeurs.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger puis installer la bêta 1 d’iOS 26.6 sur votre appareil. La bêta publique équivalente va pas tarder. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tout le monde. On peut toutefois noter qu’iOS 18.6 a été disponible à la fin juillet l’an dernier.

En outre, Apple propose la première bêta pour macOS 26.6 (build 25G5028f) sur Mac, tvOS 26.6 (build 23L5729e) sur Apple TV, watchOS 26.6 (build 23U5025e) sur Apple Watch et visionOS 26.6 (build 23L5729e) sur Apple Vision Pro. Là encore, c’est pour l’instant disponible auprès des développeurs.