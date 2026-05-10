Apple teste une nouvelle fonction dans Safari sur iOS 27 et macOS 27 capable d’organiser automatiquement les onglets ouverts. La nouveauté ne crée pas les groupes d’onglets, déjà présents dans le navigateur, mais cherche à leur ajouter une couche de rangement automatique inspirée de ce que Google Chrome propose depuis longtemps, révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Safari veut regrouper les onglets selon les sujets

Jusqu’ici, les groupe d’onglets servaient surtout à séparer manuellement différentes pages. La fonction permettait déjà de distinguer des onglets liés au travail, aux usages personnels ou à un projet précis comme un voyage ou des recettes.

Le changement testé avec iOS 27 et macOS 27 vise donc un usage plus simple. Au lieu de laisser l’utilisateur classer lui-même ses pages, Safari pourrait désormais les regrouper selon les thèmes réellement parcourus pendant la navigation.

Dans les versions de test d’iOS 27, le bouton placé en haut au centre pour passer d’un groupe d’onglets à l’autre fait apparaître une nouvelle option baptisée « Organiser les onglets ». L’utilisateur peut choisir d’activer ou non ce classement automatique. Lorsque l’option automatique est choisie, Safari indique que les onglets seront regroupés selon les thèmes de navigation consultés.

Cette approche avait déjà été évoquée dans une fuite de code d’Apple il y a quelques semaines. Elle n’est pas présentée comme une fonction d’Apple Intelligence dans l’interface des versions test d’iOS 27, mais elle repose manifestement sur une forme d’analyse automatisée du contenu ou du contexte des pages ouvertes.

Apple mise ici sur une amélioration discrète. Pourtant, pour les utilisateurs qui accumulent les onglets sans jamais vraiment les trier, cette nouveauté pourrait devenir l’une des fonctions les plus pratiques de Safari.

Apple annoncera iOS 27 et macOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 prévue le 8 juin. Ce rendez-vous servira aussi à présenter watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.