Apple ajuste sa stratégie en Chine en intégrant l’Apple Watch à son programme de tarifs éducation. Jusqu’ici, ces offres concernaient surtout les Mac et les iPad, deux produits historiquement associés aux études, à la productivité et aux usages universitaires. L’arrivée de la montre connectée dans ce dispositif montre que Cupertino veut séduire aussi les jeunes consommateurs chinois.

La Chine, terrain prioritaire pour fidéliser les jeunes utilisateurs

Dans un marché chinois devenu beaucoup plus disputé, Apple doit désormais composer avec la montée en puissance de Huawei, Xiaomi, Honor ou Oppo, très présents sur les marchés du smartphone, des montres connectées et des services associés. En proposant l’Apple Watch à prix réduit aux étudiants chinois, la firme de Cupertino cherche à créer un lien durable avec une génération qui aura ainsi un pied dans l’écosystème Apple.

L’enjeu n’est pas seulement ici de vendre quelques montres supplémentaires : Apple veut installer l’Apple Watch comme un objet quotidien, lié à la santé, au sport, aux notifications, au paiement mobile et aux fonctions de sécurité. Une fois adoptée, la toquante renforce « naturellement » l’usage de l’iPhone et des services Apple associés.

L’Apple Watch devient une porte d’entrée à l’écosystème

En Chine, les acteurs locaux développent leurs propres univers connectés, mêlant smartphones, montres, écouteurs, IA et applications de santé. Apple répond avec son point fort habituel : l’intégration. L’Apple Watch n’est plus présentée comme un simple accessoire mais comme un maillon central de l’expérience Apple.

Cette extension des tarifs éducation peut aussi aider Apple à maintenir son image premium sans casser publiquement ses prix. La remise reste ciblée, encadrée et valorisée comme un avantage pour les seuls étudiants.