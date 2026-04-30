Apple vient de lancer une nouvelle campagne Apple Watch en Chine autour d’un message aussi simple que « frappant » : « Heureusement, je la portais ». La nouvelle campagne met en avant trois utilisateurs dont les témoignages illustrent le rôle des fonctions d’urgence et de suivi médical intégrées à la montre connectée.

Une campagne centrée sur la sécurité au quotidien

Conçue avec TBWA\Media Arts Lab China, la campagne s’appuie sur des histoires liées à la détection de chute, à la détection d’accident et aux alertes de fréquence cardiaque. Apple présente ainsi l’Apple Watch non seulement comme un accessoire sportif ou connecté, mais comme un objet susceptible d’intervenir dans des situations critiques, voire de sauver littéralement des vies.

Le slogan reprend d’ailleurs une formule devenue courante chez certains utilisateurs après un incident : « Heureusement, je la portais ». Une manière pour Apple de transformer des expériences personnelles en argument de confiance, et avoir à modifier le positionnement « premium » de sa montre.

Un podcast pour raconter l’impact réel de l’Apple Watch

Trois témoignages mis en avant

La campagne s’accompagne d’un épisode spécial du podcast chinois 你，静不下来, que l’on peut traduire par Tu n’arrives pas à te poser. Animé par un certain Li Jing, ce podcast donne la parole à trois utilisateurs, dont l’un raconte un appel d’urgence déclenché après un grave accident de voiture l’ayant laissé inconscient.

Les récits évoquent aussi une chute détectée automatiquement et des alertes cardiaques ayant poussé une utilisatrice à réagir face à des signaux de santé préoccupants. Apple rappelle au passage que ces fonctions de sécurité reposent sur une combinaison de capteurs miniaturisés, de logiciels et d’une fonction d’appels d’urgence automatisés.