Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité qui concerne son application Santé aussi bien sur iPhone que sur Apple Watch. Le message de la publicité est : « Écoutez votre corps. Pas les gens ».

Une pub Apple pour l’application Santé

La publicité met en scène une personne qui se voit prodiguer de nombreux conseils de santé non sollicités par des inconnus dans un lieu public. Cette avalanche d’aide indésirable devient rapidement accablante à mesure que la tension monte. Finalement, la personne se tourne vers son Apple Watch et son iPhone 17 Pro pour découvrir des informations réellement utiles grâce à l’application Santé d’Apple.

« Grâce à l’iPhone et à l’Apple Watch, vous bénéficiez d’informations fondées scientifiquement sur votre santé. Vous pouvez consulter des données concernant notamment votre fréquence cardiaque, le suivi de votre cycle menstruel, votre condition physique cardiovasculaire et la qualité de votre sommeil. Vous pouvez ainsi mieux comprendre ce que votre corps vous dit », indique Apple dans la description de sa vidéo. Ces indicateurs, mesurés par les capteurs de la montre et synthétisés sur l’iPhone, permettent d’obtenir des bilans fiables.

La publicité d’Apple invite ainsi les utilisateurs à être davantage à l’écoute de leur propre santé de manière proactive. En rendant ces données médicales facilement lisibles et accessibles au quotidien, Apple promet aux utilisateurs une meilleure prise de conscience de ce que leur corps leur communique.