Apple aurait profondément revu ses ambitions dans la réalité mixte : selon l’analyste Ming-Chi Kuo, John Ternus, qui deviendra le nouveau patron d’Apple en septembre, a validé une refonte importante de la feuille de route du Vision Pro, avec l’abandon de plusieurs projets de casques au profit de deux paires de lunettes connectées jugées plus prometteuses.

Les lunettes connectées deviennent la nouvelle priorité

Le signal le plus net porte sur l’Apple Vision Pro. Kuo affirme que les plans d’un second Vision Pro et d’un Vision Air plus léger ont été écartés, ce qui réduirait considérablement le nombre d’appareils encore réellement prioritaires. La feuille de route partagée par l’analyste en juin 2025, qui comptait alors sept produits, n’est plus valable dans sa forme initiale.

Dans cette version du plan, Apple concentrerait désormais ses ressources sur deux types de lunettes connectées. La première regrouperait des lunettes IA destinées à concurrencer les Meta Ray-Ban, avec une sortie en 2027 selon Kuo. La seconde viserait des lunettes de réalité augmentée dotées d’un écran, attendues au plus tôt en 2029.

L’idée défendue par Kuo est qu’Apple aurait choisi de réduire ses efforts sur les casques Vision Pro/Air pour privilégier des appareils plus proches d’un marché de masse. Dans cette optique, les lunettes IA joueraient un rôle plus immédiat, tandis que les lunettes avec écran resteraient un projet plus ambitieux et plus lointain.

Le second produit évoqué par Kuo reposerait sur des guides d’ondes optiques. Cette architecture associe un micro-écran à des guides d’ondes qui dirigent l’image vers les yeux, tout en conservant des verres transparents. Le contenu numérique apparaît alors comme superposé au monde réel.

Le dossier du Vision Pro n’est pas totalement clos

Mark Gurman de Bloomberg apporte cependant un point de vue moins tranché sur plusieurs points. Il affirme que le casque Vision Air a bien été abandonné en octobre 2025 et que les lunettes connectées avec écran destinées à fonctionner avec un Mac ont été abandonnées en janvier 2025. Il situe lui aussi l’arrivée des lunettes IA à la fin de 2027.

La divergence principale concerne le Vision Pro. Kuo considère qu’Apple ne travaille plus sur aucune version de ce produit, tandis que Gurman affirme qu’un Vision Pro toujours en test. Il ajoute qu’un Vision Pro plus léger et moins cher existerait aussi dans les travaux d’Apple, avec une sortie peu probable avant fin 2028 ou 2029.

Ce désaccord ne change toutefois pas le mouvement général. Les informations qui circulent convergent vers une réduction nette du nombre de projets actifs et vers une montée en priorité des lunettes connectées. Le fait que cette révision soit attribuée à John Ternus lui donne aussi un relief particulier, puisqu’il doit prendre la direction générale d’Apple le 1er septembre 2026.