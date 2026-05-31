Après le Vision Pro, Apple travaille sur un casque « Vision Air » moins cher et donc plus accessible par le grand public. Des rumeurs avaient suggéré que le projet avait été mis de côté au profit des lunettes connectées IA attendues pour la fin 2027. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg aujourd’hui, le casque est bel et bien en préparation.

Un casque moins cher après l’échec de l’Apple Vision Pro

Le Vision Air n’arriverait pas avant la fin de 2028 ou 2029. Il va donc falloir patienter un petit moment avant de voir ce qu’Apple proposera avec ce modèle et, surtout, quel sera le prix. Pour rappel, le Vision Pro coûte 3 699 euros. Autant dire que c’est un tarif élevé pour beaucoup de personnes. Cela explique d’ailleurs pourquoi le casque de réalité mixte n’a pas trouvé son public et que les ventes ont été plus que mitigées.

Apple doit résoudre les problèmes de design et de prix qui ont transformé le Vision Pro en flop commercial avant d’envisager un retour sur ce segment. Le Vision Air, une version plus fine et plus légère, est la réponse que le fabricant prépare à ces deux obstacles.

Le développement du Vision Air avait pourtant semblé mis en veille, des informations antérieures suggérant qu’Apple avait concentré ses ressources sur ses lunettes connectées. Gurman indique qu’Apple y consacre à nouveau des moyens, sans préciser leur ampleur. Une sortie à la fin 2028 représente la fenêtre optimiste, 2029 restant le scénario le plus probable, soit environ trois ans d’attente à compter d’aujourd’hui.