Apple perd l’un de ses cadres les plus stratégiques avec le départ de Paul Meade vers OpenAI, effectif la semaine prochaine, révèle Bloomberg. Ce transfert affaiblit directement la feuille de route d’Apple sur le Vision Pro et les futures lunettes connectées, au moment où OpenAI reconstitue une équipe de vétérans venus du fabricant d’iPhone.

Paul Meade dirigeait depuis sept ans l’ingénierie matérielle du Vision Pro. Arrivé chez Apple en 2010 comme directeur de l’iPad, il avait pris en 2019 la tête de l’ingénierie matérielle du Vision Products Group, la division chargée des appareils immersifs et des futurs objets portables de la marque.

Avec le départ de Paul Meade, Apple voit partir un vice-président qui supervisait l’une des branches les plus sensibles de son développement matériel, à savoir les produits Vision et les prochains accessoires dopés à l’intelligence artificielle. La passation doit être assurée par son adjoint de longue date, Fletcher Rothkopf.

Ce changement intervient à un moment délicat pour la firme de Cupertino. Apple prépare le lancement de lunettes connectées sans écran pour l’année prochaine, puis vise la fin de la décennie pour ses futures lunettes de réalité augmentée avec un écran. En parallèle, la société travaille aussi sur d’autres formats, comme un robot de table, un pendentif IA et des AirPods équipés de caméras, avec Meta en ligne de mire sur le terrain des objets connectés.

Le coup est d’autant plus lourd que les départs de ce niveau restent rares chez Apple. Voir un vice-président rejoindre un concurrent direct renforce l’impression d’un siphonnage progressif des talents de la firme, à un moment où la bataille du matériel IA s’intensifie brutalement.

OpenAI recompose une équipe venue d’Apple

Chez OpenAI, Paul Meade rejoint une division matérielle déjà peuplée d’anciens poids lourds d’Apple. Jony Ive, Tang Tan et Evans Hankey évoluent déjà chez le créateur de ChatGPT, renforcé l’an dernier par un rachat de 6,5 milliards de dollars d’une start-up d’intelligence artificielle fondée par d’anciens cadres d’Apple. L’arrivée de Paul Meade donne une profondeur supplémentaire à cette offensive.

Le mouvement dépasse le seul cas d’OpenAI. En décembre, Alan Dye, ancien responsable de l’interface chez Apple, était déjà parti chez Meta. Mis bout à bout, ces départs montrent une fragilisation plus large de la direction d’Apple face à des rivaux qui recrutent désormais directement dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.

Pour Apple, la perte de Paul Meade menace l’avenir. Le Vision Pro est déjà disponible, mais la vraie bataille se joue désormais sur les lunettes connectées, les assistants et les appareils IA du quotidien.