iOS 27 pourrait afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

Il se pourrait bien qu’iOS 27 permette aux utilisateurs de connaître l’état de santé de la batterie de leurs AirPods et du boîtier de charge. C’est en tout cas ce que suggère la nouvelle bêta du firmware pour les écouteurs.

Des détails sur la batterie des AirPods avec iOS 27

Hier, Apple a proposé une nouvelle bêta du firmware des AirPods avec comme numéro de build 9A5336b. En apparence, rien ne change. Les utilisateurs ne voient rien de particulier par rapport au précédent firmware datant de début juillet. Pour autant, un bout de code suggère l’arrivée d’une nouveauté.

En fouillant dans le code, Aaron Perris a remarqué la mention « AccessoryBatteryServiceabilityMetric », avec la référence qui est spécifique aux AirPods Pro 3. Au vu du nom, elle suggère qu’Apple proposera une option sur iOS 27 pour que les utilisateurs aient une idée de l’état de santé de la batterie de leurs AirPods. Ils peuvent déjà avoir cette information pour leur iPhone en allant dans Réglages > Batterie > État de santé de la batterie.

Dans le cas de l’iPhone, vous pouvez faire changer la batterie par Apple lorsque l’état de santé passe sous les 80 %. Pour les AirPods, ne vous attendez pas à un changement de batterie. Il est très difficile d’y avoir accès et de faire le remplacement. Malgré tout, Apple va visiblement proposer l’information sur iOS 27 pour permettre aux utilisateurs de savoir où ils en sont.

Il est difficile de dire quand Apple activera cette fonction. Peut-être que cela arrivera avec une future bêta ou alors il faudra attendre la version finale.