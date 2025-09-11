Apple propose une batterie MagSafe pour iPhone Air et il se trouve que cet accessoire ne se limite pas qu’au nouveau smartphone. Il peut aussi charger d’autres produits.

Une coque qui recharge aussi les AirPods et Apple Watch

Apple liste quatre points forts pour son accessoire et c’est le dernier qui nous intéresse ici :

Design fin et léger

Jusqu’à 65 % d’autonomie supplémentaire pour l’iPhone Air

Recharge sans fil rapide jusqu’à 12 W en déplacement

Recharge des accessoires plus petits via USB‑C

La batterie MagSafe pour iPhone Air peut donc recharger le boîtier des AirPods, l’Apple Watch ou d’autres produits par le biais d’une connexion filaire via le port USB-C. Il est déjà possible de réaliser cette opération avec le port USB-C d’un iPhone. La recharge est alors de 4,5 W. On peut imaginer que ce sera la même chose avec la batterie MagSafe.

De plus, Apple dit que la batterie MagSafe pour iPhone Air est conçue pour se glisser dans votre poche. Elle offre à l’iPhone Air jusqu’à 65 % d’autonomie supplémentaire. C’est plus que l’autonomie de tout autre iPhone, assure Apple. Et pour recharger encore plus rapidement votre iPhone Air, fixez la batterie MagSafe à votre téléphone et connectez-le en même temps à un adaptateur 20 W ou plus.

Il est d’ores et déjà possible d’acheter la batterie MagSafe pour iPhone Air, son prix est de 99 euros. Mais pour le téléphone lui-même, il faudra attendre demain pour l’ouverture des précommandes. La commercialisation se fera le 19 septembre.